Dries Mertens, come riportato da Il Mattino, sarebbe pronto a ridursi l’ingaggio per rimanere a Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, il belga si vorrebbe accordare anche per molto meno dei 4 milioni richiesti inizialmente. Al momento, però, non c’è stato nessun contatto tra la società e l’entourage del belga.