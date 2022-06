Gianluca Di Marzio, nel suo speciale su Sky, ha parlato del mercato del Napoli, vicino il rinnovo di Meret e l’acquisto di Ostigard:

“Mercato Napoli, le novità sono: il rinnovo molto vicino tra gli azzurri e Meret, sarà lui il titolare l’anno prossimo e per il secondo probabile l’arrivo di Sirigu o un opzione estera. Mentre per Ostigard dal Brighton manca poco, accordo vicino e operazione in entrata per gli azzurri”.