Lecce e Cremonese già promosse in Serie A, l’ultima dovrà aggiudicarsi la presenza in massima serie tramite i playoff. Monza–Pisa è un match che non si giocava da 15 anni. La partita – valida come gara di andata- è iniziata alle 20:30 e ha messo di fronte appunto la squadra lombarda e quella toscana. Il Monza, guidato da Stroppa, è riuscito a strappare ben due reti, conducendo una partita in discesa. I due gol biancorossi sono stati siglati da Mota Carvalho al 9′ e da Gytkjaer al 74′. Per il Pisa un sigillo di Filippo Berra, nei minuti di recupero, al 93′, rete che permette al Pisa di giocarsi il ritorno con qualche speranza in più. Testa al ritorno per un match avvelenato.