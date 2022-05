Francesco Filucchi, ex direttore sportivo del Lecco, ha detto la sua sul centrocampista azzurro classe 2002 Coli Saco, descrivendolo come “un gran bel giocatore strutturato fisicamente”.

Il giocatore è stato il protagonista dei playout tra Napoli e Genoa, decisivo con le sue prestazioni per far rimanere il Napoli in Primavera 1.

L’ex direttore ha dichiarato che il prossimo anno Spalletti potrà attingere dal settore Primavera, dato che il livello tecnico si è alzato moltissimo negli ultimi tempi, segnalando come Saco e Giuseppe Ambrosino, classe 2003, sarebbero pronti per andare in ritiro con la squadra di Spalletti.