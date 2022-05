Matias Vecino, calciatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della radio uruguaiana Sport890.

Il centrocampista è stato già accostato al Napoli nella passata stagione e il suo nome potrebbe tornare in voga anche quest’anno, dato che sarà svincolato dal 30 giugno. L’uruguaiano ha dichiarato di essere orgoglioso per l’interessamento dei club europei e ha speso alcune parole anche sulla sua situazione all’Inter.

Questo quanto detto:

“I principali campionati europei si sono interessati a me. Il mio rappresentante sta gestendo diverse opzioni in Italia, Inghilterra, Spagna, Francia e Germania, questo è qualcosa che mi rende orgoglioso.”

Sull’Inter: “Sono rimasto scioccato per quello che è successo all’Inter. All’inizio della stagione il tecnico mi ha detto che la mia situazione contrattuale non avrebbe interferito con la mia partecipazione, ma è stato l’anno in cui ho giocato meno. All’inizio della stagione la mia idea era diversa, quindi ho parlato con l’allenatore e la società. Quando la società ha saputo che non avrei rinnovato, ho avuto meno opportunità”