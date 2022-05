Il Mattino – Meret e Ospina andranno via: sarà un rebus il mercato tra i pali

Meret non verrà riconfermato nella prossima stagione.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, che ha sancito la sua cessione a fine stagione insieme a quella di David Ospina. Ecco il resoconto del quotidiano: “Dopo anni di antagonismo, la scelta: né Ospina né Meret resteranno al Napoli la prossima stagione. E De Laurentiis va alla ricerca di un nuovo portiere titolare. Il dado è tratto, una scelta che verrà formalizzata anche a Pastorello, l’ agente del portiere friulano che per mesi ha lavorato al rinnovo. E che difficilmente arriverà. Meret non vuole restare come riserva e De Laurentiis e Spalletti pensano che a questa squadra possa servire un nuovo numero 1. Perché anche con Ospina il Napoli è ai titoli di coda: contratto in scadenza e non c’ è alcuna intenzione da parte del club azzurro di studiare una soluzione di rinnovo. Tant’ è che al suo procuratore le intenzioni della società sono state già comunicate”.

La situazione in porta rimane sempre più in bilico.