Repubblica – Spalletti rimane: la conferma del tecnico è fondamentale

Luciano Spalletti rimarrà sulla panchina del Napoli per un’altra stagione almeno.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui sarebbe fondamentale la sua permanenza dopo aver raggiunto quindi l’obiettivo stagionale pari alla Champions League. Il tecnico si è dunque meritato la conferma dopo un’annata davvero importante in casa Napoli. Ecco la disamina del quotidiano: “Soltanto il terzo posto vale un premio di 21.8 milioni, a cui si aggiungerà nelle prossime settimane la parte più sostanziosa del tesoro, garantita al Napoli dalla sospirata qualificazione Champions. Sono i soldi (una settantina di milioni complessivi, se gli azzurri si faranno valere nella fase a gironi) di cui De Laurentiis aveva urgente bisogno per rimettere a posto i conti e scongiurare lo spettro di un default: il presidente aveva pubblicamente lanciato l’allarme nella scorsa estate”.

Non ci sarebbe motivo di essere delusi: “Altro che delusione per lo scudetto perduto, insomma. La posta in palio era la sopravvivenza ad alti livelli del club e per questo non è in discussione il futuro di Luciano Spalletti, che ha centrato con 270′ di anticipo l’ obiettivo per cui era stato ingaggiato e si è meritato anche sul campo la conferma per il prossimo campionato, a prescindere dalla durata biennale del suo contratto”.