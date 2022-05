CorrSport – Linea verde per il mercato: piacciono Ostigard e Svanberg

Per il calciomercato estivo il Napoli seguirà una linea verde.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui piacerebbero due giovani della Serie A su tutti: stiamo parlando di Ostigard del Genoa e Svanberg del Bologna. Ecco l’analisi del quotidiano sportivo: “Dove Mattias Svanberg, svedese di 23 anni che del Bologna è uno degli uomini in copertina di una stagione di buonissimo livello, scala posizioni. E ancora: in attesa degli incontri con il manager di Koulibaly e il manager di Rrahmani, rispettivamente Ramadani e Alij, c’è un mosaico difensivo da mettere insieme e da rinforzare, comunque: con il rinnovo di Juan Jesus, certo, e poi con un’altra idea scandinava tutta da scoprire nella formula: Leo Ostigard, 22 anni, norvegese del Genoa di proprietà del Brighton”. Bisognerà capire chi saranno i prescelti per ringiovanire una rosa che sta raggiungendo un’età media abbastanza alta.

Il Napoli valuta tutte le opzioni.