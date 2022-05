Sky – Le ultime di formazione in casa Napoli: tante conferme rispetto al Sassuolo!

Poche ore al calcio d’inizio della sfida col Torino, con il tecnico Luciano Spalletti che scioglierà i dubbi di formazione come di consueto solo un’ora prima della partita. Come rivelato poco fa da Sky Sport, che prova ad anticipare le scelte del tecnico toscano, il Napoli scenderà in campo nuovamente con il 4-2-3-1.

Davanti a Ospina ci saranno i titolarissimi Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Duo di centrocampo composto da Fabian Ruiz e Anguissa, davanti a loro agiranno i tre trequartisti: Lozano a destra, Mertens in mezzo e Lorenzo Insigne a sinistra, che avranno il compito di supportare l’unica punta Osimhen. Lasciato fuori nuovamente Zielinski, così com’era stato nell’ultima gara vinta dal Napoli contro il Sassuolo.