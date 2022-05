Mihajlovic torna a parlare di Napoli: “Scudetto lì sarebbe stato meglio per tutti…”

Torna a sedere sulla sua panchina Sinisa Mihajlovic, che a tre giornate dal termine del campionato ha ripreso il suo posto in conferenza stampa dopo diverse settimane di ricovero. Il tecnico del Bologna ha toccato tantissimi temi, tra i quali quello della lotta Scudetto e del suo tifo per il Napoli:

“Io facevo il tifo per il Napoli, tra Milan e Inter non ho particolari preferenze. Avevo scelto il Napoli perché mi piace il gioco, la passione che mettono in campo e che mette la gente. Se avesse vinto il Napoli avrebbe fatto bene al calcio italiano”.