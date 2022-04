LIVE MN – Empoli-Napoli, Osimhen di testa pericoloso!

Allo Stadio Castellani di Empoli si affrontano Empoli e Napoli: sfida valevole per la 34esima giornata di Serie A. I padroni di casa per consolidare una salvezza già ampiamente acquisita, i partenopei per blindare la zona Champions dopo la delusione scudetto e l’allungo dell’Inter, uscito vittorioso ieri contro la Roma.

Le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi; Bandinelli, Asllani, Zurkowski; Verre; Cutrone, Pinamonti. All: Andreazzoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

1‘ – Comincia il match, batte il Napoli

3‘ – OCCASIONE EMPOLI! Pinamonti solo di testa dal corner, palla fuori di niente

11‘ – Si studiano le squadre, nessuna tenta l’assalto

13‘ – CONCLUSIONE DI FABIAN! Tiro a fin di palo dello spagnolo, occasionissima per il Napoli!

15‘ – Osimhen di testa getta al vento una magia di Lozano!