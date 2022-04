SSC Napoli – Il report dell’allenamento odierno: per la fascia destra è allarme!

Brutte notizie dall’infermeria per il Napoli di Spalletti a poche ore dalla partenza per Empoli, slitta il recupero di Di Lorenzo, ma l’emergenza sulla fascia è accentuata dalla probabile assenza di Zanoli per improvviso attacco intestinale. Di seguito il report completo:

“Mattinata di lavoro all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto lavoro tattico ed esercitazione su calci piazzati. Di Lorenzo ha svolto piscina e palestra. Ospina ha svolto l’intera seduta in gruppo. Elmas ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Lobotka terapie e palestra. Ghoulam non ha svolto la seduta per sovraccarico. Zanoli non ha svolto la sessione di allenamento per gastroenterite”.

Fonte: sscnapoli.it