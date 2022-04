RILEGGI LIVE – Spalletti: “Abbiamo il dovere di crederci ancora! Infortuni? Cercheremo di vincere con quelli che abbiamo. Sul futuro…”

Vigilia di Empoli-Napoli, con il tecnico Luciano Spalletti che come di consueto risponderà alle domande dei giornalisti presenti al Konami Center di Castel Volturno. Di seguito la diretta testuale delle parole del tecnico partenopeo su MondoNapoli.it.

14.07 – Spalletti crede ancora nell’impresa Scudetto? “Abbiamo la responsabilità e il dovere di crederci, assumendoci le responsabilità di quanto accaduto nelle ultime partite, però ci crediamo!”.

Come mai tanti infortuni in questa stagione? “Le somme le tireremo alla fine, non bisogna ragionare al passato ma al presente. Chi pensa al passato è masochista, si farà giocare i giocatori a disposizione e si cercherà di vincere la partita”.

Quali calciatori sono recuperati per domani? “Domani si aggregherà Barba dalla Primavera, Zanoli andrà valutato perché ha avuto un po’ di malessere. Quando si arriva a questo punto del campionato si hanno sempre queste situazioni, a noi ne è successa qualcuna in più”.

14.10 – Domani col possibile campo pesante potrebbe giocare con degli uomini diversi rispetto al solito? “Non so a cosa vi riferite, domani potrebbe giocare Demme perché si è allenato bene e sta bene”.

ADL crede ancora nello Scudetto? “Non lo so, non ci siamo visti questa settimana. E’ da un po’ che non ci vediamo, lui è sempre stato attento a tentare di mettere a disposizione ciò che serve; poi è chiaro che i risultati a volte fanno tentennare un po’. Il Gruppo però rema tutto dalla stessa parte, il trucco è quello di ‘sentirla addosso’ la situazione che stiamo vivendo, così come la fame di far risultato con l’Empoli e la passione dei tifosi che sono innamorati del Napoli. Se invece te ne freghi e non la senti addosso cambia tutto”.

Spalletti è più deluso o più arrabbiato per gli ultimi risultati in casa? “Io sono sempre proiettato al futuro, sento responsabilità e colpa per quello che è accaduto però voglio andare avanti”.

Che atteggiamento dovrà avere la squadra nelle ultime partite? “Dobbiamo avere l’atteggiamento per vincere le partite e cercare di giocare un buon calcio, mi aspetto il comportamento di come abbiamo sempre ragionato tutto l’anno durante le partite e durante gli allenamento, cioò cercando di tenere in mano il pallino del gioco”.

Futuro? “Il mio futuro, così come il mio presente, si chiama Empoli. Quando saremo a bocce ferme alla fine si parlerà del resto, ora non è importante, dobbiamo pensare solo alle 5 finali davanti a noi. Dobbiamo puntare alla vittoria perché ci abbiamo sempre creduto, i tifosi ci credono e il Napoli ci deve credere”.

Le da fastidio quando ADL parla dei cambi? “Assolutamente no, lo fanno tanti presidenti e lui e abituato a farlo. Col senno di poi è troppo facile parlare di cambi, so di avere delle colpe perché mi immaginavo delle cose che poi non sono accadute e avverto la responsabilità di questo, però sono io che faccio la formazione e sono io che decido nel bene e nel male”.

Cosa si aspetta da Zielinski nelle ultime 5 partite? “Vorrei che ritrovi la tranquillità che lo ha contraddistinto da calciatore, lui ha qualità ed estro e gli serve trovare serenità perché non è facile far emergere le sue qualità quando si è sotto pressione”.

