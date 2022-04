Spalletti dribbla le domande sul futuro: “Si parla a bocce ferme, ora dobbiamo pensare alle prossime 5 partite”

Alla vigilia della trasferta nella ‘sua’ Toscana per la sfida con l’Empoli, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani. Per l’allenatore del Napoli anche domande sul futuro, dribblate con l'”invito a pensare al presente” da parte di Spalletti:

“Il mio futuro, così come il mio presente, si chiama Empoli. Quando saremo a bocce ferme alla fine si parlerà del resto, ora non è importante, dobbiamo pensare solo alle 5 finali davanti a noi. Dobbiamo puntare alla vittoria perché ci abbiamo sempre creduto, i tifosi ci credono e il Napoli ci deve credere”.