Primavera, grande impresa con la Fiorentina! Decide Iaccarino all’ultimo minuto

Il Napoli Primavera ha battuto la Fiorentina per 3-2 nella 31esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Al Centro Sportivo Arena di Cercola gli azzurri hanno compiuto un’autentica impresa:

dopo una partenza col botto degli azzurrini, in vantaggio 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Ambrosino al 12’ e Vergara al 37’, c’è stata la rimonta dei viola in gol con Toci al 44’ e con Capasso al 48’ ad inizio ripresa. Finale al cardiopalma, con il migliore in campo, Vergara, che conquista il rigore al 94’ che vale il 3-2 finale grazie alla trasformazione in goal di Iaccarino.