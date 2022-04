Gazzetta – Le ultime sulla formazione contro l’Empoli, due ballottaggi per Spalletti

Domenica alle 15:00, gli azzurri andranno allo stadio Carlo Castellani per sfidare l’Empoli di Andreazzoli e per provare a portare a casa i tre punti. In vista del match, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le ultime sulla probabile formazione del Napoli di Spalletti. L’allenatore azzurro dovrà sopperire alla mancanza di Koulibaly (diffidato) e probababilmente schiererà Juan Jesus al suo posto, al fianco di Rrahmani. A causa dell’infortunio di Lobotka, dovrebbe partire Demme titolare insieme ad Anguissa. Sono due i ballottaggi in questo caso: uno è a centrocampo, Fabian Ruiz-Zielinski (anche se per il momento lo spagnolo sembrerebbe essere in vantaggio), e l’altro in attacco, Lozano-Politano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian; Lozano, Osimhen, Insigne