KKN – Filardi: “Mertens? Più lo diciamo e più Spalletti non lo fa giocare”

Questo pomeriggio Massimo Filardi, allenatore di calcio, procuratore sportivo ed ex calciatore italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, un programma radiofonico a tema calcistico che va in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Filardi ha espresso la propria opinione sul lavoro del mister Luciano Spalletti nelle ultime partite di campionato, soprattutto in Napoli-Roma, che ha portato un punto in tasca agli azzurri, che poco serve per la corsa scudetto. Queste le sue dichiarazioni:

“Mertens? Più lo diciamo e più Spalletti non lo fa giocare. Capisco tutto, ma nel momento in cui Spalletti sostiene che questa squadra sia forte, mi chiedo perché non possa gestire due attaccanti. Le lacrime di Insigne? Possono essere di delusione o uno stato d’animo del momento. Nel momento in cui vinci 1-0 con la Roma e togli un attaccante e metti un difensore, vuol dire che non hai coraggio. In campo Demme e Anguissa a centrocampo e 4 attaccanti con Lozano, Mertens, Osimhen e Insigne“.