Il Napoli ha appena diramato la lista dei convocati di oggi per la sfida contro la Fiorentina.

Non ci sono sorprese importanti per la squadra di Spalletti, che ha confermato le scelte di convocazione per gli unici due azzurri in dubbio fino ad ora: infatti, Osimhen e Rrahmani sono stati convocati dal tecnico toscano. Adesso bisognerà vedere il loro impiego dal primo minuto, con il nigeriano che ha più chances di partire dall’inizio.

Ecco la lista completa.