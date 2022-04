Tricopigmentazione: pigmenti, tecniche e risultati

La tricopigmentazione rappresenta una valida alternativa alla chirurgia per chi ha un principio di diradamento o altri disturbi simili al cuoio capelluto, come alopecia, che costringono a volte ad indossare parrucche o sottoporsi ad un impianto di capelli sintetici.

Questa tecnica non invasiva deriva dal tatuaggio e permette, tramite l’uso di una strumentazione specifica, di inserire nello strato superficiale del derma dei pigmenti, in modo da simulare otticamente l’effetto del capello in ricrescita. La tricopigmentazione è ideale per camuffare la perdita di capelli, sia che si tratti di capelli rasati o lunghi.

In poche parole se sei calvo, la tua testa sembrerà ricoperta da capelli cortissimi, mentre se soffri di diradazione la tua cute sembrerà più folta grazie ai pigmenti che andranno a ridurre il contrasto cromatico tra capelli e colore della cute.

I pigmenti utilizzati nella tricopigmentazione

La tricopigmentazione non è un trattamento definitivo, infatti, sarebbe più opportuno chiamarla tricopigmentazione semipermanente. Perché i pigmenti che vengono utilizzati per la colorazione della pelle sono riassorbibili, ed è proprio questa l’idea geniale che differenzia la tricopigmentazione da tutti gli altri trattamenti.

Anche perché, con il passare del tempo i tratti di una persona possono cambiare e la tricopigmentazione, grazie proprio ai suoi pigmenti bioriassorbibili, si adatta perfettamente ai cambiamenti morfologici. Come è possibile riscontrare anche sul sito tricopigmentazione.org, si può andare ad intervenire sui diversi gradi di diradamento della stempiatura.

Un’altra cosa molto importante da non trascurare è che, se una persona dovesse stancarsi di questo trattamento basterà semplicemente non effettuare il trattamento di mantenimento e il tatuaggio semipermanente piano piano scomparirà. Questo sta a significare anche che il trattamento effettuato mediante pigmenti bioriassorbibili è sicuramente la scelta migliore e sicura da fare, anche, per chi soffre di alopecia.

Quali trattamenti si possono effettuare?

I trattamenti che si possono effettuare tramite la tricopigmentazione sono diversi e vanno scelti sempre insieme ad un esperto del settore che sappia consigliarti al meglio. Ma vediamo alcune tipologie di trattamento insieme:

L’effetto rasato: è ideale quando si vogliono tenere i capelli molto corti, parliamo di 1 mm circa. Infatti, come si può capire anche dal nome, l’effetto sarà proprio quello di una testa con i capelli rasati ma la densità dipenderà da alcune variabili da considerare prima come per esempio: il fototipo, la densità nella zona occipitale e anche dalle aspettative.

L’effetto densità: viene principalmente consigliato quando si vuole mantenere il capello ad una lunghezza di circa 1 cm. In questo caso il procedimento sarà uguale a quello sopra descritto per l’effetto rasato, ma più intenso e nella seconda seduta i pigmenti verranno disposti in maniera differente dalla prima.

La copertura delle cicatrici: grazie alla tecnica della tricopigmentazione è possibile mascherare o camuffare vecchie cicatrici. Come quelle causate, per esempio, degli interventi chirurgici oppure delle cicatrici sul cuoio capelluto originate da vecchie ferite. Tuttavia è importante sapere che non tutte le cicatrici possono essere eliminate, ecco perché prima di iniziare un qualsiasi trattamento di tricopigmentazione bisogna consultare uno specialista.