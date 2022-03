Oltre Lorenzo Insigne, anche Dries Mertens potrebbe lasciare il Napoli a parametro zero alla fine di questa stagione: infatti, i contatti sono fermi con le parti e le intenzioni di ADL di abbassare il monte ingaggi va e andrà avanti.

Ma, per il futuro di Ciro, non è detta l’ultima parola: come riporta Nicolò Schira, il Napoli non attiverà l’opzione di rinnovo che ha a disposizione e quindi, la certezza è che Mertens non guadagnerà più le cifre attuali.

A maggio, probabilmente con la Champions già conquistata, ci sarà un incontro per il rinnovo e le cifre offerte saranno al ribasso, ovvero 1.5 milioni-2 milioni di euro, per un rinnovo annuale. Se questa proposta non sarà accettata, sarà addio.

