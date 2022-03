Anche oggi, il Napoli si è allenato, nonostante la sosta e il gruppo ridotto per via delle Nazionali, in vista della delicata gara che si giocherà domenica alle 15 contro l’Atalanta.

La notizia di oggi è che Anguissa ha fatto terapie, anche se dovrebbe essere a disposizione per la squadra di Bergamo.

Questo il report:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Il campionato riprenderà domenica 3 aprile con Atalanta-Napoli.

La squadra ha svolto una prima fase di torello e successivamente partitina a campo ridotto.

Il gruppo tornerà ad allenarsi martedì. Petagna e Ounas hanno fatto terapie e palestra. Meret ha svolto terapie e piscina. Terapie per Anguissa”.