Le note di MN / Osimhen stellare, ma che Di Lorenzo!

Un Napoli a due facce batte l’Udinese in rimonta per 2-1 e tiene ancora vivo il sogno Scudetto. Un primo tempo sottotono viene seguito da una seconda frazione di gioco super che permette agli azzurri di superare la granitica squadra di Gabriele Cioffi. Riviviamo il match in cinque punti:

Osimhen forza della natura. Il nigeriano realizza la seconda doppietta consecutiva e sale a 11 in campionato, nonostante le mille difficoltà della stagione. Prima segna il quinto gol di testa del suo campionato, poi sigla la rete del 2-1 con una girata da vero attaccante. La sua squalifica contro l’Atalanta, a causa di un giallo inesistente, peserà senza dubbio. Mertens decisivo. La sua entrata nell’intervallo al posto di Fabian Ruiz cambia la partita, permettendo al Napoli di attaccare di più e gli azzurri sembrano un’altra squadra da quando c’è lui a suonare la carica. Di Lorenzo inarrestabile. E’, ormai, una consuetudine, ma anche questa volta è tra i migliori in campo. Non solo l’assist, bellissimo, per la rete del definitivo 2-1, ma anche la solita corsa e la solita attenzione al servizio della squadra, sia in zona difensiva che offensiva. Si spera che il suo infortunio non sia grave. Mario Rui sfortunato. Colpisce il suo secondo legno consecutivo dopo quello con il Verona, ma durante tutta la partita non si ferma un attimo. Attentissimo anche in fase difensiva, nella metà campo avversaria fa spesso male. E’ lui a realizzare l’assist per l’1-1 di Osimhen con una punizione precisa in testa al nigeriano. Spalletti, l’hai vinta tu! Il cambio dell’intervallo è sicuramente una sua invenzione ed è la mossa che cambia il match e permette al Napoli di scendere in campo con un altro piglio rispetto al primo tempo e di ribaltare il match. Se il Napoli è ancora lì in classifica, i meriti sono soprattutto del tecnico toscano.