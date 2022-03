Repubblica – Balotelli sfida ADL: “Senza di lui sarei a Napoli da dieci anni”

Mario Balotelli ha reso noto un aneddoto relativo al suo possibile approdo al Napoli in passato.

L’edizione odierna de La Repubblica ha sottolineato le parole di SuperMario Balotelli, a breve in onda in esclusiva su Dazn. L’ex bomber di Manchester City, Inter e Milan ha lanciato forti dichiarazioni: “Quello che poteva essere, ma non si è mai concretizzato. Mario Balotelli non ha mai nascosto il suo amore per il Napoli. Gli sarebbe piaciuto vestire la maglia azzurra: «Se non fosse per il presidente De Laurentiis, ci sarei già da dieci anni», ha spiegato in una lunga intervista a Dazn, che andrà in onda stanotte. La storia non è mai decollata: il club azzurro non ha aperto alla possibilità”.

Una possibilità, quella di vedere Balotelli sotto il Vesuvio, di cui si è sempre parlato quasi ogni estate negli ultimi anni ma che non ha mai avuto veri riscontri. Ora, dopo tanti anni, è stato proprio il protagonista della vicenda a parlarne e a fornire retroscena inimmaginabili.