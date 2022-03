Il Roma – Premiata la prestazione di Mario Rui: 7 in pagella per il portoghese

Mario Rui ottiene un bel 8 in pagella dall’edizione odierna de Il Roma.

Il portoghese, dopo l’ennesima prova di grinta ed abnegazione, si prende un grande voto meritatamente. Questa la spiegazione del quotidiano: “Molina è più veloce di lui e crossa bene al centro. Lui prova a limitarlo e nel finale di primo tempo sfiora il pareggio. Perfetta la punizione per Osimhen che pareggia. Poi sfiora di nuovo il gol come a Verona colpendo un palo”. Anche ieri, dopo Verona, ha rischiato di fare centro il terzino sinistro azzurro: era successo anche a San Siro contro l’Inter, dimostrazione anche di una spiccata vena offensiva dell’ex difensore dell’Empoli. Mario Rui si impegna, lotta su tutti i palloni, mette anche in mostra il suo piede caldo con una pennellata sulla testa di Osimhen che vale tutto: l’1-1, lo scossone finale e l’adrenalina di Victor Osimhen.