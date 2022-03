Il Mattino – La Procura di Verona apre indagine sullo striscione contro Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sull’increscioso striscione contro Napoli posto nelle vicinanze dello stadio Bentegodi. Secondo il quotidiano la Questura di Verona sta lavorando attraverso le immagini delle telecamere a circuito chiuso dello stadio e della zona per risalire ai responsabili e inviare la relazione alla Procura di Verona che, aprirà un’ inchiesta. Una volta individuati verranno presi provvedimenti in base al reato e potrebbero essere denunciati per la violazione della legge Mancino. E potrebbe scattare anche il Daspo. Dal lavoro della Digos di Verona è stato riscontrato che lo striscione è stato affisso e rimosso in un parcheggio distante 300 metri dallo stadio. Il fatto può essere avvenuto il sabato, oppure nei giorni precedenti al match della partita al Bentegodi