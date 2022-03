Rrahmani: “Domenica contro il Milan conta solo la vittoria”

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato parte dell’intervista fatta da Amir Rrahmani a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato della sfida al Milan. Ecco quanto detto:

“Contro la Lazio è arrivata una vittoria importante per il morale e per la classifica. In questo momento ogni gara avrà il suo valore, perchè siamo tre squadre, forse 4, magari 5, che si batteranno per la vittoria dello scudetto. E sarà una lotta che durerà fino alla fine.Se l’ Atalanta vincerà il recupero avrà gli stessi punti della Juventus ed entrambe non sono così lontane, essendoci ancora unidici partite da giocare e 33 punti a disposizione. Può succedere ancora di tutto». Per saperne di più, il Napoli dovrà aspettare la sfida di domenica sera e capire se sarà

possibile allungare in vetta: «Con il Milan proveremo a non subire reti – aggiunge Rrahmani – e quello di tenere la porta inviolata è un obiettivo fondamentale, sia per noi difensori che per il portiere. Vogliamo vincere tutte le partite che restano e anche se avessimo perso a Roma, ci avremmo provato lo stesso. Vogliamo essere ricordati dai napoletani come degli eroi”.