Gazzetta: contro il Milan Lozano può andare in panchina

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto delle condizioni fisiche di Anguissa e di Hirving Lozano, che potrebbero andare in panchina contro il Milan:

“Ieri hanno lavorato a pieno ritmo Frank Anguissa e Hirving Lozano: con altre due sedute prima della partita si può ritenere entrambi i giocatori recuperati almeno per andare in panchina. Si tratta di elementi tecnicamente e tatticamente importanti che, al di là della sfida in vetta di domenica, potranno risultare importanti per il Napoli nello sprint finale per lo scudetto”.