Non ha festeggiato il compleanno come avrebbe voluto.

Amir Rrahmani, difensore azzurro, ha spento ieri 28 candeline, ma purtroppo non ha avuto molto altro da festeggiare. La sconfitta del Napoli in campo contro il Barcellona è stata netta. Il giocatore è intervenuto durante la conferenza stampa dopo la fine della partita e si è mostrato molto rammaricato per il risultato, ma anche fermamente convinto del valore di questa squadra. Ecco le sue parole:

“Abbiamo provato ad essere noi stessi, a giocare il nostro gioco, ma senza riuscirci. Abbiamo provato a giocare a viso aperto con loro, ma gli episodi ci hanno condizionato la partita. Volevamo giocare il nostro gioco come sempre. Senza infortuni siamo una squadra che può competere in tutte le competizioni. Noi siamo una squadra che può giocare in tutte e due le competizioni. Volevamo provare ad andare avanti in Europa League, ma abbiamo perso. Ora pensiamo alla gara di domenica.

E’ la prima volta in questa stagione che prendiamo così tanti goal. Noi abbiamo provato a essere noi stessi, giocando senza paura. Anche con lo Spartak avevamo subito tanti gol. Il calcio è uno sport nel quale non si sai mai quello che può succedere. Oggi abbiamo provato a giocare più alti rispetto alla gara del Camp Nou, abbiamo dato più campo ai centrocampisti perché anche noi volevamo partecipare alla manovra“.