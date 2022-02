Spalletti che elogi! Nonostante gli infortuni ha sempre trovato soluzioni

Luciano Spalletti è stato l’allenatore più tartassato da inizio stagione a causa degli infortuni. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli, ha dovuto fare a meno di 13 calciatori durante tutta la stagione, ma il tecnico toscano è riuscito sempre a trovare la soluzione giusta in ogni momento. Agli azzurri sono mancati anche pezzi grossi come Anguissa, Koulibaly, Osimhen ed Insigne e hanno dovuto fare a meno per 16 partite del nigeriano, per 15 gare di Lobotka, per 11 del capitano azzurro, per 9 del difensore senegalese e del centrocampista camerunense, ma il Napoli è sempre lì grazie alla massimizzazione dell’utilizzo della rosa.