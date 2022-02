Gazzetta – Rrahmani capolavoro di Spalletti: grande crescita del giocatore

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Amir Rrahmani.

Il quotidiano pone l’accento sul lavoro del difensore albanese, il quale sta mostrando di poter essere un vero pilastro della squadra azzurra. La sua crescita stagionale è stata, finora, esponenziale, tanto da entrare nelle grazie di Spalletti e sostituire con serenità l’ex collega, Kostas Manolas.

Rrahmani è divenuto una garanzia per il gruppo partenopeo, così come Juan Jesus e Lobotka. Entrambi, sotto la cura di mister Luciano, hanno ritrovato talento e mentalità, rivelandosi di grande importanza per il team.