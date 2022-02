CdS – Spalletti: “Koulibaly è straordinario, il Napoli ha carattere…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti durante la conferenza stampa pre partita Cagliari-Napoli.

Il tecnico toscano ha sottolineato la forza della sua squadra, la quale sta mostrando personalità anche in partite complicate come quelle contro Inter e Barcellona. Inoltre, si è soffermato su Koulibaly, esaltando la sua fermezza e lucidità in fase difensiva.

Queste le parole di Spalletti: “Se penso alla partita col Barcellona, posso dire che è stato spaventoso per calma e autorità. L’ ho esaltato, avendoci a che fare, ma ora quasi comincio a spaventarmi per quello che ha dimostrato. Il Napoli ha messo paura a squadre forti e questo ci deve far riflettere. Con Barcellona e Inter, ma aggiungo anche il Venezia, abbiamo dimostrato quello che siamo in grado di fare. Vedo la squadra giocare alla pari dei grandi club e divertirsi in alcuni momenti. Poi, certo, ci sta soffrire, come nel secondo

tempo col Barcellona. Ma questo mi fa stare in sintonia coi miei giocatori e con tutto l’ ambiente”.