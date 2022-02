Il report da Castelvolturno: Terapie per Lobotka e Politano, aggiornamenti su Lozano

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma giovedì alle ore 18.45 al Camp Nou per i sedicesimi di finale di Europa League. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello ed esercitazioni su calci piazzati. Successivamente lavoro tattico e chiusura di seduta con partita a campo ridotto. Tuanzebe ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lobotka e Politano hanno fatto terapie. Terapie e palestra per Lozano.