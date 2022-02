Schira su Fabian: “Lo spagnolo ha rifiutato una ricca offerta del Newcastle”

Il contratto di Fabian Ruiz scadrà il 30 giugno del 2023. Il centrocampista del Napoli guadagna 1.5 milioni di euro a stagione bonus inclusi, e per rinnovare ha chiesto un ingaggio da 5 milioni l’anno. Troppi per il Napoli, che non andrebbe oltre i 3 milioni.

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha riferito su Twitter del futuro di Fabian Ruiz che in estate potrebbe lasciare il Napoli: “Fabian Ruiz potrebbe partire in estate. Il suo contratto attualmente scade nel 2023 e il rinnovo è difficile. Il centrocampista ha rifiutato una ricca offerta del Newcastle (€8M/anno fino al 2026) lo scorso gennaio, ma ha dato la sua disponibilità per tornare alla Liga in estate”, ha riferito Schira.