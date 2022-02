TuttoSport – La titolarità di Koulibaly e Anguissa passa dall’allenamento di oggi

Spalletti valuterà oggi le condizioni fisiche di Anguissa e Koulibaly.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui il tecnisco toscano dovrà deciderne la titolarità in base all’allenamento di oggi dopo i rientri di entrambi i calciatori: “Insieme a Lozano, si sono rivisti a Castelvolturno anche Anguissa e Koulibaly, il campione d’ Africa festeggiato calorosamente dai compagni di squadra. I due africani hanno ritrovato i compagni di squadra dopo 50 giorni di assenza, un periodo trascorso comunque giocando le partite della Coppa d’ Africa, 5 per il difensore del Senegal e 6 per il centrocampista del Camerun. Ma come stanno fisicamente? Spalletti lo saprà nell’allenamento di oggi, il primo dopo il loro rientro a Napoli, e solo così il coach potrà rendersi conto se potrà utilizzarli dal primo minuto per la delicatissima sfida contro l’ Inter”.

Il loro utilizzo passa dunque dall’allenamento di oggi e non è detto che le scelte vadano nella loro direzione: gli attuali titolari stanno facendo benissimo e sopratutto su Anguissa potrebbe prevalere Lobotka dall’inizio.