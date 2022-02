Gazzetta – Koulibaly vuole esserci a tutti costi dall’inizio contro l’Inter

Kalidou Koulibaly rientrerà a Castel Volturno proprio oggi e vorrà esserci a tutti i costi contro l’Inter.

Ne ha parlato l’edizione de La Gazzetta dello Sport, secondo cui Koulibaly cercherà di mettere da parte tutte le fatiche accumulate in Coppa per dare il meglio già contro la capolista: “Ieri sera è rientrato in città, questa mattina sarà a Castel Volturno dove è in programma la

penultima seduta degli azzurri verso il big match di sabato contro l’ Inter. Il difensore si allenerà: da valutate il tipo e la quantità di lavoro anche perché le fatiche degli ultimi giorni non hanno riguardato solo il viaggio di ritorno in Italia ma anche i festeggiamenti per il trofeo conquistato domenica nella finale contro l’ Egitto. Già oggi quindi Koulibaly potrebbe allenarsi con i compagni, almeno per una parte della seduta (ci sara anche Anguissa, pure lui reduce dalla Coppa d’ Africa). Domani sicuramente sarà in gruppo per la rifinitura. Perché in tutta

questa corsa verso sabato c’ è una certezza di fondo: quella di voler vedere assolutamente Koulibaly in campo dal primo minuto“.

Koulibaly vuole dare l’assalto all’Inter e con la sua presenza la speranza di vincere la battaglia del Maradona potrebbe diventare realtà.