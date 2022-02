CorrSport – Rinnovo e fascia da capitano per Koulibaly: il piano del club

Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Koulibaly e consegnargli la fascia da capitano.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il club vorrebbe diminuirgli l’ingaggio e proporgli di rimanere. Attualmente il suo contratto scadrebbe nel 2023: “Ieri Kalidou ha fatto festa con il suo popolo a Dakar, è stato riicevuto dal presidente con tutti gli altri vincitori e domani dovrebbe rientrare a Napoli proprio come Anguissa. In tempo per preparare la sfida con i campioni d’ Italia. Ci sarà da attendere un po’, invece, per approfondire il discorso del rinnovo del suo contratto datato 2023 che il Napoli ha intenzione di proporgli: nell’ immaginario, il capitano del futuro sarà lui proprio come oggi è il Comandante di Spalletti”. L’impressione è che anche a cifre più basse possa arrivare il sì di Koulibaly, ma della questione se ne parlerà a microfoni spenti presumibilmente dopo la fine di questa stagione.