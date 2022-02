CorrSport – Koulibaly e Osimhen sono le certezze per puntare allo scudetto

Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen sono le due certezze del Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui sarebbero entrambi armi fondamentali per dare la caccia all’Inter con la propria personalità e il ritorno da campione per il difensore senegalese: “Kalidou Koulibaly, l’imperatore d’ Africa, e Victor Osimhen, il doge di Venezia, sono gli uomini di un sogno sbiadito che negli ultimi 70 giorni le mani degli amici hanno prima colorato di un verde tenue come una flebile speranza e poi gradualmente di turchese, celeste e infine azzurro. Azzurro Napoli: il vice boss della classifica con il Milan, a un passo dall’ Inter; la squadra che sabato, in occasione della sfida con i nerazzurri, potrebbe stravolgere le gerarchie di un un campionato che sembrava già confezionato; il regno dei due re venuti da lontano – e che tanto lontano sono stati nel momento in cui più nessuno ci credeva – che ora dovranno agitare scettri, corone e folle per scrivere una favola eterna. Già, i valorosi compagni hanno fatto l’ impossibile per celebrare il loro ritorno con un banchetto regale; e se Osi s’ è già inchinato a Venezia spalancando le porte del Palazzo, ora toccherà a Kouly blindare ingressi e uscite sin dalla partita delle partite”.