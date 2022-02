CorrSport – Anguissa rientra per l’Inter ed è subito ballottaggio con Lobotka

Zambo Anguissa tornerà a Castel Volturno prima dell’importantissima sfida contro l’Inter.

Ne ha parlato stamane l’edizione de Il Corriere dello Sport, secondo cui il centrocampista del Napoli sarebbe in ballottaggio con un Lobotka che ha sbagliato pochissimo nelle ultime partite: “Diciamola bene: è difficile escludere questo Lobotka tanto quanto è difficile lasciare fuori Anguissa. A fare la differenza saranno il lavoro della settimana, le risposte della squadra con l’ uno e con l’ altro, e soprattutto le sensazioni di Spalletti. E d’ accordo è vero che da sabato al 6 marzo andranno in scena una serie di impegni delicati e cruciali con Inter, Barça due volte in Europa, Cagliari, Lazio e poi Milan, ma lo è altrettanto che la scelta ogni volta sarà dolorosa”. In questo momento la scelta appare complicatissima e solo il campo potrà dare i responsi e i giudizi che occorrono: il ritorno di Anguissa contribuisce ad alimentare la mole di alternative validissime anche in panchina per Luciano Spalletti.