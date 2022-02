Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, sta valutando le possibili scelte da schierare domenica contro il Venezia, nella sfida del “Penzo” che si giocherà domenica alle 15.

Il tecnico toscano, da qualche giorno, sta provando gli schemi per battere il Venezia, ma soprattutto deve scegliere chi sarà il centravanti della squadra: Osimhen, dopo essere subentrato con Bologna e Salernitana, vuole partire dall’inizio e tornare al goal.

Ma, come riporta Sky, non sarà facile per il nigeriano essere titolare, in quanto Spalletti non ha ancora preso alcuna decisione, anzi il ballottaggio con Mertens è aperto.

Fonte: Sky.