Venezia-Napoli è una sfida speciale per Luciano Spalletti per un duplice motivo: infatti, il Venezia fu la prima squadra che lo scorso 22 agosto Spalletti batté, nel debutto casalingo al Maradona, ma anche perché Spalletti è un ex della sfida.

Infatti, il tecnico toscano ha allenato a Venezia, e aveva ottenuto anche 10 vittorie in 17 partite, nonostante fosse subentrato, ma poi l’allora presidente dei lagunari Zamparini lo esonerò, per poi richiamarlo, per poi rimandarlo via, come da classico Zamparini.

Dunque, Spalletti vuole ottenere una rivincita sul passato, ma anche battere una squadra che stima; Spalletti è un tecnico che ha visto tante gare del Venezia, soprattutto dello scorso anno, quando vide Empoli-Venezia dal vivo, gara terminata 2-2.

Fonte: Il Mattino.