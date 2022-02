CdS: “Lista Uefa, Ghoulam in ballottaggio con un altro azzurro”

Il Napoli, come tutti i club interessati, dovrà consegnare oggi la lista Uefa, e al momento il grande dubbio riguarda un ballottaggio: Ounas o Ghoulam. Considerando che il posto di Manolas sarà preso da Tuanzebe, un centrale difensivo per un centrale, Spalletti dovrà scegliere se lasciare tutto il resto invariato oppure se inserire Faouzi, escluso dall’ elenco presentato per la fase a gruppi per una questione di condizione. Sì: all’ epoca era ritenuto in ritardo, o comunque in ripresa verso una forma tale da considerarlo a pieno titolo nel giro delle rotazioni, mentre oggi ha ricominciato a giocare a pieno regime dando anche risposte convincenti.

Di contro, Ounas è a riposo e in attesa di essere sottoposto alle visite di approfondimento prescritte dopo che gli esami post Covid effettuati in piena Coppa d’ Africa con l’ Algeria hanno evidenziato un’ anomalia cardiaca (parole del suo ct): i tempi di recupero non sono ancora chiari, ovviamente, mentre certe sono le date del doppio confronto dei sedicesimi di Europa League con il Barça: 17 e 24 febbraio. Scelta delicata, insomma. Scelta che oggi il signor Luciano dovrà ponderare e poi ufficializzare.

Fonte: Corriere dello Sport