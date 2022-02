L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante nigeriano sarà titolare in vista della sfida di campionato contro il Venezia (domenica, ore 15:00). Per scendere in campo, il giocatore indosserà una maschera più leggera rispetto a quella avuta finora.

Rientro importante, dunque, per Spalletti, il quale potrà nuovamente contare su di lui.