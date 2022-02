CorrSport – ADL, il suo silenzio e l’ombra imponente di Bezos

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è soffermata sull’ipotesi di cessione del club azzurro.

Come riportato dal quotidiano, il presidente azzurro sembrerebbe destinato a lasciare il Napoli e il suo silenzio sarebbe indicativo a tal proposito: “Il silenzio di Aurelio cala sullo chalet di Peppino cameriere come una cappa, una spada, un’ angoscia pesante, una sospensione del tempo. L’ uomo in eterna agitazione che voleva dare un pugno a Reja, che litigava con Mazzarri, che picchiò su Sarri a Madrid, che faceva James Bond con Ancelotti, che mostrava il muso a Gattuso, la barba fremente e la lingua sempre parlante, ora tace. Si dice che tempo verrà e Amazon si prende il Napoli, conferma Totonno Speranza direttore di centro commerciale. Il nome di Amazon è già sulla manica sinistra delle maglie del Napoli, osserva Pasquale Pazienza giornalista on-line. Aurelio gli ha dato una manica e Amazon si prende tutto il braccio e il Napoli, commenta don Ciccio portiere di palazzo. Jeff Bezos il padrone di Amazon è il secondo uomo più ricco della Terra, sospira don Peppino parcheggiatore allusivo”

Il Napoli potrebbe essere venduto e ADL potrebbe lasciare spazio al proprietario di Amazon, Bezos, che lascerebbe ad ogni modo l’attuale presidente in quanto membro onorario.