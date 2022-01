PSG, due centrocampisti in esubero: il Napoli ci pensa per il prestito

Il Napoli guarda in casa PSG per rinforzare il suo centrocampo. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, il club francese avrebbe un centrocampista in esubero. Si tratta di Leandro Paredes, che quest’ultimo anno ha collezionato solamente 14 presenze, chiuso dagli altri centrocampisti in rosa e Luciano Spalletti lo ha già allenato ai tempi dela Roma. Inoltre, se dovesse arrivare a Parigi il francese del Tottenham, Tanguy N’Dombelè, anche Georgino Wijnaldum potrebbe essere messo in vendita. La società azzurra non disdegnerebbe l’arrivo di uno dei due in prestito e potrebbe aprirsi questa opportunità negli ultimi giorni di mercato.