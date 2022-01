Nicolò Schira avvisa il Napoli: “Barcellona in pressing su Tagliafico: proposto un prestito”

Nicolò Schira ha twittato dal proprio profilo stamane aggiornando la situazione Tagliafico.

Come si può evincere dal contenuto del suo post, il Barcellona starebbe premendo per l’acquisto del terzino sinistro dell’Ajax e avrebbe proposto alla società olandese un prestito con opzione di acquisto. Il club degli arcieri vorrebbe un accordo definitivo e i contatti sono in corso. In basso ecco le parole dell’esperto di calciomercato, che andrebbero a minare il tentativo del Napoli di arrivare all’argentino in questa sessione di mercato a causa della forte concorrenza.

#Barça have offered to #Ajax a loan with option to buy to sign Nicolas #Tagliafico, who has already agreed personal terms with #Barcelona for a contract until 2025 (6-months + 3-years). Ajax would prefer a permanent deal. Talks ongoing. #transfers #FCB