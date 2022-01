CorrSport – Spalletti in difficoltà: non sarà facile scegliere tra Mertens e Osimhen

Con il ritorno di Osimhen sarà sempre più difficile per Spalletti decidere chi schierare al centro dell’attacco.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, l’allenatore del Napoli potrà scegliere tra due attaccanti formidabili che hanno caratteristiche diverse: “Quello alto, giovane e un po’ anche «monello», ha ventitré anni, è una forza della natura, è capace di far reparto da solo e anche di far giocare il Napoli di Spalletti in vario modo, nello stretto e nel largo: semmai va un po’ educato, o semplicemente istruito, spiegandogli che non è necessario entrare in conflitto con i compagni sui social, ma questi sono dettagli laterali a Osimhen. Un centravanti del genere, è un’ opportunità da cogliere, un valore aggiunto da sfruttare – a campo largo e nello stretto – è una variabile seriamente impazzita per la propria manovra ed anche una terribile ossessione, quasi la disperazione per le difesa altrui”.

Su Mertens invece: “Poi c’ è l’altro, quello scugnizzo che s’ è preso il Napoli con i suoi 144 gol e se lo è sistemato

sul cuore: l’ ha fatto dichiarandosi, al Corriere dello Sport-Stadio, a futura memoria: “Io vorrei restare qua”. Mertens è il prototipo dell’ attaccante moderno, quello che non rientra in alcun tipo di schema, quello che sfugge alle linee o le attacca, quello che sa dominare le fasi del gioco, conservando la propria autonomia senza sprechi eccessivi e poi ribaltando con un guizzo o una invenzione un momento delicato”.

Chi la spunterà tra i due? Domandatelo a mister Spalletti.