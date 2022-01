CorrSport – Continua il cast per il terzino sinistro: spunta anche Wijndal

Il Napoli sta lavorando sottotraccia per intervenire sulla fascia sinistra già in questa sessione di mercato.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarebbero diversi i nomi sondati dal direttore sportivo Giuntoli: “

Il Napoli ha un organico ricco e abbondante, con voci che riempiono il monte-ingaggi, ha appena ritrovato Ghoulam (che il 30 giugno sarà libero) e quindi per intervenire si è imposto altro: quando sarà il momento, cioè tra un po’, mettere assieme le relazioni, scruterà le valutazioni e i margini di intervento e infine procederà. Forse con Olivera (24lo scorso ottobre) del Getafe, con il quale il discorso è in stato avanzato; o magari con Tagliafico (30 nel prossimo agosto) dell’ Ajax, però più lontano dalla filosofia del gruppo; semmai con Owen Wijndal (22 da novembre) dell’ Az, che è sempre piaciuto tantissimo a Giuntoli e che diventa la new entry di questi giorni teoricamente opachi e invece laboriosi”.

Intanto Reinildo Mandava ha scelto l’Atletico Madrid e il Napoli dovrà guardare altrove per sostituire Ghoulam.