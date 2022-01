Lazio su tutte, ma non solo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i vari nomi sul taccuino di Giuntoli per rinforzare il Napoli è spuntato a sorpresa quello di Davide Frattesi. Il giovane centrocampista del Sassuolo è inseguito da tutti i top club, con la società biancoceleste che si è portata avanti col lavoro per portarlo nella Capitale.

Il Napoli resta alla finestra, in agguato, per un colpo che in prospettiva avrebbe dell’incredibile.