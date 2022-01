Il Mattino – Poker azzurro per stare sempre più su

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla vittoria del Napoli contro la Salernitana. Secondo il quotidiano questa partita è stato un segno che il Napoli ha cominciato nel migliore dei modi l’anno nuovo con 10 punti nelle prime quattro giornate. Gli azzurri hanno agganciato al secondo posto il Milan e allungato a più 7 sulla Juve. Spalletti conferma in blocco l’ undici di Bologna: Fabian Ruiz, regista più avanzato, con Lobotka distributore di palloni dal basso e Zielinski ricevitore tra le linee. Il Napoli va avanti con Juan Jesus pari di Bonazzoli con i granata che restano in partita fino allo scadere del primo tempo quando gli azzurri tornano in vantaggio su rigore di Mertens. In avvio di ripresa il terzo gol di Rrahmani e il quarto di Insigne chiudono in maniera definitiva la partita anche perché la Salernitana resta in dieci per l’ espulsione di Veseli.