Rai, Venerato: “Sfuma Alvarez, il Napoli lavora al sostituto di Ghoulam! Vi svelo i dettagli”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni della “Domenica Sportiva” per svelare gli ultimi dettagli sul possibile trasferimento di Olivera al Napoli. Queste le sue parole: “Gli azzurri hanno quasi già l’accordo col calciatore. Manca ancora quella col Getafe, ed è per questo che c’è più di un dialogo in corso. Mi sembra difficile che si possa risolvere il tutto già a gennaio, la dirigenza partenopea però è molto fiduciosa per giugno.

Sono quasi certo dunque che, al momento, le riflessioni di Spalletti vengano fatte sulle prestazioni di Ghoulam. Se l’algerino dovesse restare disponibile fino alla fine della stagione, il tecnico non chiederà alla società di fare un ulteriore sforzo“.